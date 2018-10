Ue, Siclari (FI): "Tajani voce critica, infastidisce per sua onestà"

"Questo Governo continua a collezionare uscite quantomeno inappropriate e decisamente fuori luogo. Il presidente Antonio Tajani è una voce critica di indiscussa onestà e fuori dal coro".

Il senatore Marco Siclari nella consapevolezza della bontà dell'azione del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani conferma la volontà di difendere il Paese.

"Il Presidente del Parlamento Europeo non ha nessuna ambizione in Italia e si esprime prendendo posizione solo per il bene del paese. Il Governo dovrebbe solo ascoltare e prendere esempio invece di giocare con il futuro del Paese, soprattutto, se continuano con quest'azione politica inconsistente alla quale si aggiungono dichiarazioni incontrollate quando qualcuno, come Tajani, si rivolge ai cittadini in modo serio e concreto raccontando la verità che smaschera la loro pericolosa demagogia" ha concluso il senatore azzurro.