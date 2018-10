Il 23 e il 31 ottobre due sedute del Consiglio Regionale

La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, allargata ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della regione Calabria, si è riunita questa mattina a Palazzo Tommaso Campanella. Durante la riunione allargata dell'organismo sono state stabilite le date delle due prossime sedute del Consiglio regionale: la prima, in programma martedì 23 ottobre, sarà dedicata al sindacato ispettivo; la seconda, mercoledì 31 ottobre, sarà invece di carattere ordinario e riservata all'esame delle proposte di legge che avranno ottenuto il parere favorevole delle Commissioni.

La Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari e l'Ufficio di Presidenza hanno inoltre deciso di istituire un gruppo di lavoro (composto da capigruppo e membri dell'Up) per formulare una proposta complessiva di revisione della legge elettorale regionale, che contempli la doppia preferenza di genere, con l'obiettivo di giungere in tempi serrati alla definizione del provvedimento.

Ai lavori, coordinati dal presidente dell'Assemblea legislativa Nicola Irto, hanno partecipato: il vicepresidente Giuseppe Gentile, i segretari questori Giuseppe Neri e Domenico Tallini, nonché i capigruppo Gianluca Gallo (Casa delle libertà), Giuseppe Giudiceandrea (Democratici Progressisti), Orlandino Greco (Oliverio Presidente), Sinibaldo Esposito (per il Nuovo Centrodestra), Alessandro Nicolò (per il Gruppo misto), Giovanni Nucera (La Sinistra), Claudio Parente (Forza Italia), Seby Romeo (Partito Democratico), Antonio Scalzo (Moderati per la Calabria) e Flora Sculco (Calabria in rete).