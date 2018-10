Spaccio ed estorsioni in provincia di Varese: in manette gruppo di calabresi legati alla 'ndrangheta

Quindici persone sono state arrestate dai carabinieri nel varesotto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Busto Arsizio (Varese), a vario titolo per estorsione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di un gruppo di malviventi di origine calabrese, con base a Lonate Pozzolo (Varese), ritenuti vicini all'Ndrangheta. Dall'indagine "Atlantic" dei carabinieri della della compagnia di Busto Arsizio (Varese), e' emerso che parte dei profitti di spaccio ed esrorsioni, veniva reinvestito dalla banda in attivita' commerciali, tra cui un bar ed un parcheggio adiacente all'aeroporto di Malpensa. L'indagine dei militari e' iniziata dopo il tentato suicidio di una vittima di estorsione e debiti di droga.

"La giornata comincia bene, complimenti ai Carabinieri. #lamafiamifaschifo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta gli arresti.