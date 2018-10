Maltempo: domani scuole chiuse anche a Crotone e nel Vibonese

Dopo quelle di Catanzaro, anche le scuole di Crotone e di alcuni centri delle Serre vibonesi resteranno chiuse domani a causa dell'allerta meteo emesso dalla Protezione civile della Calabria. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha emesso una specifica ordinanza con la quale, "anche in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, si dispone, a tutela della sicurezza degli alunni della citta' e di quelli provenienti dalla provincia, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 15 ottobre". Anche nella zona delle Serre vibonese i sindaci di alcuni centri hanno disposto la chiusura delle scuole. E' il caso di Serra San Bruno e Mongiana, i cui primi cittadini, Luigi Tassone e Bruno Iorfida, hanno optato per questo provvedimento cautelativo. Stessa scelta per Francesco Fazio e Antonio Demasi, sindaci, rispettivamente, di Fabrizia e Nardodipace.

