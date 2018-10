Il consigliere regionale Giudiceandrea: “Sta per essere approvata legge su autismo”

"Mi dispiace leggere che il Comitato Uniti per l'autismo Calabria dica che il Consiglio regionale si sia dimenticato delle persone con disturbi dello spettro dell'autismo. Non e' assolutamente cosi'. Il tema e' importante e delicato e posso rassicurarli confermando che l'iter per la legge in merito sta andando avanti". Lo dice Giuseppe Giudiceandrea, capogruppo in Consiglio regionale di "Democratici e Progressisti". "Ci siamo impegnati, come Terza commissione Sanita', attivita' sociali, culturali e formative di cui sono segretario – aggiunge – per la realizzazione di una legge, la 57/10, che proponga interventi per l'assistenza a favore di persone con disturbi autistici e dello spettro autistico dall'eta' evolutiva a quella adulta. La legge sta per essere approvata. Conosciamo, come consiglieri regionali componenti della Commissione, la sensibilita' del presidente Mirabello che e' stato il primo firmatario e promotore di una normativa che possa aiutare le famiglie delle persone con disturbi di spettro dell'autismo. Allo stesso tempo siamo al fianco di tutte le associazioni che compongono il Comitato Uniti per l'autismo Calabria per valutare le problematiche connesse alla vicenda e sono sicuro che il presidente Mirabello si mettera' in moto per risolvere ogni tipo di ostacolo". "Il testo della legge 57/10 - sostiene ancora il consigliere regionale - e' stato approvato dalla Terza commissione, attende il parere della Seconda commissione, e abbiamo ritenuto doveroso ascoltare le associazioni che si occupano del tema. Abbiamo accolto i suggerimenti delle associazioni e adesso bisogna seguire l'iter tecnico che porti all'approvazione della legge. Migliorare il lavoro gia' fatto e non stravolgerlo e' la parola d'ordine con cui dobbiamo procedere. Stiamo, inoltre, tenendo conto delle risorse economiche da destinare alla legge e del commissariamento per il piano di rientro della Sanita'. Si sono aspettati, purtroppo, venti anni per avere una legislazione sulla questione ma adesso siamo in dirittura d'arrivo. Affrettare i tempi e fare normative claudicanti non va bene, bisogna fare la migliore legge possibile. Capiamo la necessita' e l'urgenza dei componenti del Comitato Uniti per l'autismo Calabria e vogliamo che la normativa sia perfetta". "Mi sento, inoltre, di dire a tutti loro che non li lasceremo soli e continueremo a stare al loro fianco per arrivare all'obiettivo comune".

