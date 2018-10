Aceto presidente Coldiretti: gli auguri di D'Acri

"Per la mia precedente esperienza e per questi anni trascorsi con l'impegno nel dare risposte agli agricoltori calabresi so bene quanto le organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo siano essenziali, e molte volte decisive, nell'analisi dei problemi e nell'elaborazione di risposte condivise e conseguentemente efficaci.

Ecco perché, con tenacia e consapevolezza, il Dipartimento Agricoltura ha sempre cercato un dialogo costruttivo con chi quotidianamente si incarica di rappresentare le esigenze delle imprese agricole; ed è questa una prospettiva di responsabilità che dovrebbe portare tutti verso un approccio il più possibile unitario ai temi dell'agricoltura calabrese.

E' con questa premessa che formulo a nome mio e del Dipartimento l'augurio di buon lavoro al neo Presidente di Coldiretti Calabria.

Conoscendo da tempo Franco Aceto, imprenditore agricolo di successo, sono dunque certo che lavoreremo proficuamente nell'interesse del sistema agricolo e della Calabria nel suo complesso". Lo afferma in una nota Mauro D'Acri, consigliere regionale con la delega all'agricoltura.