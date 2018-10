Habitat, dalla Regione fondi per 41 progetti. Wwf: "Buona notizia"

"Una buona notizia". Così il Direttore Generale del WWF Italia, Gaetano Benedetto commenta l'avviso pubblico per la realizzazione di oltre 40 progetti di conservazione, ripristino e tutela della natura della Regione Calabria.

"La scelta di riconoscere alle associazioni la possibilità di accedere ai finanziamenti quali beneficiari diretti offre la possibilità di progettare e realizzare azioni concrete e puntuali, programmando attività ancora più incisive e di realizzare interventi altrimenti fuori portata", aggiunge il Delegato WWF in Calabria Beatrice Barillaro."Ci auguriamo che questo genere di iniziative divengano ordinarie nelle politiche della Regione, in modo da poter far crescere l'attenzione nei confronti del nostro capitale naturale che non solo deve essere salvaguardato ma che va gestito e fruito in maniera sostenibile e corretta: un'opportunità in grado non solo di far crescere il benessere dei cittadini ma anche di creare nuovi posti di lavoro e benessere amici dell'ambiente", conclude Benedetto .