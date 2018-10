Si riunisce la Giunta Regionale, approvati esiti conferenza servizi per realizzazione ospedale di Cosenza

La Giunta regionale della Calabria si è riunita oggi sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio, con l'assistenza del Segretario generale della Giunta Ennio Apicella.

"In apertura di seduta - si legge nella nota - il Presidente Oliverio ha relazionato ai componenti della Giunta sull'importante evento che si apre oggi a Reggio Calabria, il prestigioso Annual Meeting della Deutscher Reiseverband, con oltre seicento delegati della più potente federazione del turismo europea e che vedrà la presenza nei tre giorni di lavori del ministro tedesco dello sviluppo e della cooperazione economica, Gerd Müller e dell'ex presidente del Parlamento Europeo e attuale deputato del Bundestag tedesco, Martin Schulz.

Durante la Giunta sono stati poi approvati alcuni provvedimenti. L'esecutivo, su proposta della Presidenza, ha deliberato l'approvazione di modifica e integrazione della legge regionale n.14 del 30 aprile 2009 "nuova disciplina per l'esercizio delle attività agrituristiche, didattiche e sociali nelle aziende agricole". È stato approvato inoltre il protocollo d'intesa sul progetto Abatemarco per il governo e la gestione del servizio idrico integrato, nel perimetro definito dai confini territoriali dei comuni approviggionati appunto dall'acquedotto Abatemarco".

"Si tratta di un progetto a sistema unico che prevede da un lato lavori infrastrutturali per 10 milioni di euro sulla condotta adduttrice e per quasi 13 milioni di euro sulle reti comunali dei 25 comuni serviti dall'acquedotto, dall'altro alcuni importanti innovazioni nelle gestione amministrativa del servizio idrico. Su proposta della Presidenza sono state anche assunte due convenzioni: per il riuso del programma software Spid Gateway con Regione Lombardia e con Regione Veneto per il riuso della piattaforma Mypay per pagamenti telematici.

La Giunta ha approvato inoltre la presa d'atto degli esiti dello studio di fattibilità e della relativa conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. Per quanto concerne il Por Calabria Fesr/Fse 2014/2020, la Giunta ha deliberato l'approvazione di accordo e convenzione con il Mise e il Mef per l'istituzione di una sezione speciale per il fondo centrale di garanzia denominata sezione speciale Calabria Por Fesr 2014/2020 finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese della regione. Infine, su proposta dell'assessorato al Personale, sono state approvate alcune variazioni di bilancio e il rendiconto relativo all'esercizio 2017 dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (Arsac) per la trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di comptetenza".