Le proposte di Siclari (FI) per il rilancio del Sud

«Non può esistere un'Europa forte senza un'Italia forte e l'economia del nostro paese non può ripartire senza un rilancio serio e massiccio del Sud. Parlo di investimenti su infrastrutture, questo è l'unico modo per fare uscire il Sud dall'isolamento e creare finalmente lavoro rilanciando l'economia. Così il Meridione può dare la spinta necessaria e tutto il paese».

Lo ha dichiarato senatore di Forza Italia Marco Siclari durante la conferenza di questa mattina alla Camera dei Deputati dove sono state presentate da Forza Italia proposte di Legge per rilanciare il Sud.

«Forza Italia dimostra grande unità e compattezza lavorando in modo sinergico tra Camera e Senato per dare risposte al Sud. L'annosa questione Meridionale e l'isolamento dei Sud sono questioni che ci stanno molto a cuore e che dobbiamo affrontare con molta attenzione. L'isolamento oggi ha portato la disoccupazione ad oltre il 50%. Abbiamo problemi enormi legati all'erogazione dei Lea, infatti, in tutte le regioni del Sud le prestazioni non raggiungono gli standard nazionali. Esiste un profondo problema di disuguaglianza sociale perché gli investimenti che sono stati fatti nel resto del paese mancano al Sud. La politica assistenzialista ha fatto e continuerà a fare solo male al Sud. C'è bisogno di infrastrutture e lavoro per questo, e ringrazio i miei colleghi di Camera e Senato per il lavoro che stiamo svolgendo insieme e che va nella stessa direzione. In tal senso, nelle prossime settimane presenteremo il primo Intergruppo Parlamentare per il Rilancio del Sud e delle Isole al Senato dove abbiamo già presentato una richiesta di modifica del regolamento che preveda la costituzione di una Commissione Permanente per il Rilancio del Sud. Ho voluto questo perché la questione Meridionale non deve essere affrontata solo da questo gruppo parlamentare ma da tutti quelli che verranno dopo di noi. Solo così ci sarà uno strumento legislativo e istituzionale utile e permanente per affrontare ogni giorno il tema del Sud e delle Isole », ha concluso Siclari.