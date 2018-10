Maltempo, domani sarà allerta gialla in Calabria

Per il presentarsi di criticita' idrogeologiche e idrauliche la Protesione Civile sulla base dei fenomeni previsti e in atto ha valutato per la giornata di oggi, l'allerta arancione sui bacini settentrionali del Lazio e su Roma, nonche' in Liguria e su buona parte della Sardegna. Per la giornata di domani e' stata valutata l'allerta arancione su tutta la Sicilia e ancora sugli stessi bacini del Lazio. L'allerta sara' gialla sul resto dell'area laziale, sull'Umbria orientale, sui bacini costieri meridionali della Toscana nonche' sulla Calabria meridionale e su buona parte della Sardegna.

