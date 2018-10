Sanità, Siclari (FI): "Dal Governo solo pochi spiccioli, messa a rischio sostenibilità SSN"

"Tutto come previsto e annunciato. Questo Governo ha fatto tanto in termini di slogan ma, arrivati alla prova dei fatti, nella Manovra 2019 il debito pubblico cresce, ma per sanità sono rimasti solo gli spiccioli".

Il senatore Marco Siclari capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità "continua a denunciare le scelte del Governo Giallo Verde sempre troppo poco attento alla sanità e al crescente bisogno di investire su un compartimento che tutela la vita dei cittadini".

"Dalle modifiche apportate al Def 2018 si evince come, nonostante questo Governo abbia scelto impunemente di far aumentare il debito pubblico senza alcun progetto di crescita per il Paese, non abbia investito nulla per tutelare la salute dei cittadini che oltretutto pagano a caro prezzo queste scelte. Ancora una volta la sanità è trattata come la Cenerentola dei servizi e continua a rimanere fuori dall'agenda politica nonostante slogan e promesse pre elettorali. Nessun supporto agli operatori sanitari ne alle strutture sanitarie ed intanto in 7 regioni è a rischio il diritto alla salute e in altre il finanziamento sanitario. Si conferma un Governo delle incertezze e dell'improvvisazione che gioca sulla pelle degli italiani", ha concluso il senatore azzurro.