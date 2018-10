Contrasto alla violenza di genere: firmato protocollo d’intesa tra Crpo e Pap

Un protocollo d'intesa finalizzato alla promozione di strategie condivise per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza di genere e' stato sottoscritto a Catanzaro tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria, rappresentato dal nuovo provveditore Massimo Parisi, e la Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunita' della Regione, rappresentata dalla presidente Cinzia Nava. "Il protocollo - e' scritto in un comunicato diramato dal Provveditorato calabrese - e' il risultato di un lavoro gia' avviato dal precedente provveditore regionale Cinzia Calandrino e dal vicario Rosario Tortorella, collaborati da un gruppo di lavoro. La finalita' del protocollo d'intesa, tra i primi di questo genere nell'ambito penitenziario nazionale, e' quella di attuare delle strategie congiunte, attraverso iniziative, per il personale ed i detenuti, volte a promuovere in ambiente penitenziario una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle altre categorie di soggetti discriminati nonche' a diffondere la cultura dei diritti umani e della non discriminazione, attraverso progetti rivolti in particolare alle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Calabria, per sensibilizzazione i singoli individui sul disvalore di una cultura improntata alla svalorizzazione ed al controllo delle figure femminili, contro la violenza sulle donne e comunque contro ogni forma di discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". "Grazie a questa importante iniziativa - conclude il comunicato - si rafforza l'attivita' posta in essere dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria finalizzata al recupero ed alla risocializzazione dei detenuti".

Dettagli Creato Martedì, 09 Ottobre 2018 20:11