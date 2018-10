Gallo e Sergio: “La Regione cosa farà per i tirocinanti della giustizia?”

I consiglieri regionali Gianluca Galloe Franco Sergio, in un'interpellanza a firma congiunta indirizzata al presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, intervengono sulla vicenda dei tirocinanti del settore giustizia. "Con decreto 2285 pubblicato sul Burc il 9 Marzo 2016 - affermano Gallo e Sergio - la Regione indiceva un bando per la selezione di 1.000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso gli uffici giudiziari da avviare a percorsi formativi per le qualifiche di ausiliario o di operatore amministrativo da conseguire con attivita' formative in parte in aula e in parte con formazione on the job presso gli uffici giudiziari e le istituzioni assimilate della Calabria. La durata del percorso formativo veniva fissata in 24 mesi, da svolgersi per un massimo di 20 ore settimanali per tutto l'arco dell'intervento e secondo le modalita? organizzative adottate dagli uffici giudiziari di assegnazione, con un'indennita' mensile pari ad euro 500". "Successivamente, con decreto del Dirigente del Dipartimento Lavoro n. 8687 del 25 Luglio 2016 - proseguono i consiglieri regionali - avevano luogo la presa d'atto dei verbali del nucleo di valutazione e l'approvazione della graduatoria degli ammessi, e dopo alterne vicende e varie vicissitudini, soltanto a partire dal settembre 2017 tutti i 1.000 selezionati venivano autorizzati all'impiego presso gli uffici di assegnazione.

Tuttavia, di recente, al termine del primo anno di durata dei percorsi formativi avviati, contrariamente alle previsioni del bando, i tirocinanti si sono visti notificare dal Ministero di Giustizia una comunicazione con la quale si autorizza l'avvio del secondo anno di formazione, ma solo previa alternanza dei lavoratori. Una disposizione che, lungi dal risultare chiara agli stessi uffici che dovrebbero applicarla ha ingenerato allarme e confusione tra i lavoratori, alimentando il sospetto che la richiamata alternanza starebbe a significare la loro esclusione dal secondo anno formativo, in favore di altri lavoratori. Del resto, un riscontro oggettivo a tale lettura apertamente contrastante con le citate previsioni del bando di reclutamento sarebbe da rinvenirsi nella mancata autorizzazione allo svolgimento del secondo anno di formazione in favore dei lavoratori selezionati".Gallo e Sergio, nell'interpellanza, chiedono di sapere "se e come la Regione intenda adoperarsi per garantire in tempi celeri il rispetto integrale delle previsioni di cui al bando di selezione dei tirocinanti e se la Giunta regionale intenda promuovere fin da ora, con il Governo, un tavolo di concertazione per valutare di concerto con lo stesso le iniziative da assumere per un eventuale, futuro impiego degli odierni tirocinanti in maniera stabile, a garanzia dell'efficace funzionamento degli enti e sedi presso i quali gli stessi svolgono gia' oggi le proprie attivita'".