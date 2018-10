In arrivo 4 milioni e mezzo di euro dal PSR per 114 comuni calabresi finalizzati alla crescita digitale delle aree rurali

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari informa che sul portale internet www.calabriapsr.ir è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa al bando della Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Intervento 7.3.2. "Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali", annualità 2018.

Obiettivo dell'Intervento 7.3.2 del PSR Calabria 2014/2020 è quello di sostenere, all'interno delle aree rurali C e D del territorio regionale, l'implementazione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e l'ampliamento della capacità di fruizione dei servizi digitali da parte dei cittadini, favorendo al contempo l'accesso alla fornitura di servizi pubblici on line. Grazie all'annualità 2018 di questo bando, saranno ben 114 i Comuni calabresi che beneficeranno del sostegno del Programma di Sviluppo Rurale, per un importo complessivo di 4.467.636,90 Euro. C'è da sottolineare che, data l'importanza degli investimenti previsti dal bando, la dotazione finanziaria dell'intervento è stata ampliata da tre a cinque Milioni di Euro. Le amministrazioni pubbliche risultate ammissibili dall'istruttoria sono 169. Il 10% della dotazione prevista dal bando, ossia 500.000 euro, inoltre, costituiranno la riserva cautelativa per eventuali istanze di riesame. "Attraverso il Programma di Sviluppo Rurale – ha dichiarato il Presidente della Regione Mario Oliverio - continuiamo la nostra opera di valorizzazione delle aree rurali ed interne, promuovendo l'innovazione e la digitalizzazione delle procedure, che favoriranno anche la trasparenza e la legalità, ed al tempo stesso contribuiamo a combattere il fenomeno delle spopolamento di questi preziosissimi territori". "E' in arrivo un supporto importante per le amministrazioni pubbliche regionali – ha affermato il Consigliere regionale delegato all'Agricoltura Mauro D'Acri – in questa difficile congiuntura, infatti, i Comuni calabresi possono contare sull'apporto del PSR che, in questo caso, fornirà alle amministrazioni delle aree rurali e quindi ai loro abitanti, servizi digitali che comporteranno un miglioramento delle condizioni di vita ed una marcia in più per stare al passo coi tempi. Con questa misura, inoltre, il PSR Calabria prosegue il suo trend positivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di performance".