Agricoltura, Magorno (Pd): "Calabria protagonista a villaggio Coldiretti"

"Dai formaggi al cedro, dalla filiera olivicola a quella vitivinicola. La Calabria era presente con tutto il meglio delle sue produzioni al villaggio di Coldiretti allestito a Roma a circo Massimo. Ho avuto modo di visitare questa mattina gli stand della nostra regione e confrontarmi con gli imprenditori agricoli calabresi coinvolti nella bella manifestazione #stocoicontadini. La Calabria ha saputo conquistare uno spazio di primo piano grazie al prezioso lavoro dell'associazione e per via delle sue produzioni alcune uniche al mondo che ne caratterizzano l'identità e oggi sono diventate fra i prodotti di punta del made in Italy a livello globale. Merito a Coldiretti per saper valorizzazione le tipicità dei vari territori ed esporle al grande pubblico, promuovendo così un pezzo importante della nostra economia, destinata nel futuro prossimo a sviluppare tutte le sue potenzialità, soprattutto nell'export".

Lo riferisce Ernesto Magorno, senatore Pd e segretario della commissione Agricoltura al Senato.

Dettagli Creato Venerdì, 05 Ottobre 2018 11:37