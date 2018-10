Oltre mille agricoltori dalla Calabria, è attesa anche la numerosa comunità dei calabresi che è a Roma, parteciperanno da venerdì 5 a domenica 7 ottobre p.v. al Villaggio Coldiretti che si terrà nell'antico Circo Romano dedicato alle corse dei cavalli che diventerà la capitale dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano. Un week end intenso ed entusiasmante nel quale, la grande bellezza delle mille campagne italiane conquista la Capitale. "Saremo protagonisti, con le nostre aziende, i nostri giovani e donne e i nostri prodotti, del Villaggio Coldiretti #iostocoicontadini – ha dichiarato Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – il più grande evento mai realizzato in favore del vero cibo 100% Italiano. I Contadini calabresi di Coldiretti con 20 aziende con le loro eccellenze produttive saranno primi attori, nel più grande mercato di Campagna Amica, con il racconto più autentico di storie e prodotti Made in Calabria. Ci saranno tutte i magnifici prodotti calabresi e in particolare quelli ortofrutticoli "glifosate zero" che danno prestigio al comparto e testimoniano la rivoluzione che sta avvenendo nelle campagne della nostra regione. Gli agrichef calabresi di Campagna Amica proporranno ricette rielaborate con prodotti calabresi con autentici piatti da gourmet con i menù a 5 €uro. La campagna che va in città, di cui si conferma alleata preziosa e indispensabile- aggiunge Molinaro - è un ulteriore e decisivo passo verso la società italiana. In rappresentanza delle istituzioni parteciperanno tra gli altri i vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio, il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi. Ed ancora sportivi, artisti, stakeholder. Il programma è arricchito da dibattiti, workshop, presentazione libri, in collaborazione con tutti i partners della Coldiretti. Si parlerà di temi di grande attualità: agricoltura e turismo, legalità, di cibo come veicolo di identità, stili di vita. Non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. E allora in questo fine settimana,, è l'invito finale, spargete la voce: vai al massimo e quindi tutti insieme al Circo Massimo.

