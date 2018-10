Magorno (Pd): "Toninelli blocca la nuova 106, schiaffo del Governo alla Calabria"

La #Calabria avverte un nuovo segnale di cambiamento in peggio. Il Ministro #Toninelli ha confermato il blocco della nuova statale 106, opera fondamentale per il futuro della nostra terra. È uno nuovo schiaffo alla nostra Regione che il #M5S ha tradito più volte in pochi mesi.

Così su Twitter il Senatore Pd, Ernesto Magorno.