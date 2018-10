Sangineto SoundWave Festival 2a edizione - straordinario successo prime due date

La seconda edizione del Sangineto SoundWave Festival si è aperta con un bilancio più che positivo. Aumentano le presenze in un periodo notoriamente distante dal flusso turistico estivo, raggiungendo così l'obiettivo di incentivare e prolungare la stagione estiva, incentivando i visitatori complessivi a restare sul territorio.

Un picco straordinario si è registrato per la serata inaugurale con l'esibizione della cantante Annalisa MINETTI, che ha visto l'affluenza di centinaia di persone per il concerto di apertura.

La straordinaria e poliedrica artistica ha intrattenuto il numeroso pubblico accorso con due ore di puro spettacolo, intervallato da momenti di commossa narrazione al concerto vero e proprio, accompagnata dai suoi altrettanto bravissimi musicisti.

La MINETTI, donna di rara sensibilità ed umanità, ha dimostrato la sua eccezionale personalità anche nel convegno tenutosi domenica 30 settembre, il quale, nonostante il giorno festivo, ha visto la sala del Sangineto Residence Club, che ha ospitato l'evento, riempirsi sino al limite della capienza. L'artista, madrina del Festival, invitata a relazionare sul tema "La Musica Strumento di Aggregazione" ha dimostrato tutto il suo affetto per Sangineto e la sua sensibilità nei confronti della tematica esposta, intervallandosi agli altri relatori presenti, in modo assolutamente colloquiale e coinvolgendo il numeroso pubblico in un clima di cordialità e familiarità.

Grande soddisfazione esprimono il Sindaco di Sangineto Michele GUARDIA e l'Assessore al Turismo e alla Cultura MariaRosa MIDAGLIA, promotori dell'intera iniziativa, nonchè la giunta e tutto il consiglio comunale, per la risposta del pubblico nelle prime due giornate del Sangineto SoundWave Festival.

Prossimo appuntamento domenica 14 ottobre alle ore 21.00 presso il Sangineto Residence Club con "Roberto MUSOLINO TRIO in Passi d'Autore".