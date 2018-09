Ferrovia jonica, Dieni (M5S): "Il Pd rosica e mente"

«Sulla ferrovia jonica il Pd e i suoi rappresentanti locali rosicano e mentono spudoratamente». È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Con sommo sprezzo del ridicolo – continua la parlamentare –, siamo costretti ad assistere al goffo tentativo, portato avanti dalla deputata Enza Bruno Bossio, di intestare al Pd e alla giunta Oliverio il recente potenziamento della tratta ferroviaria jonica su cui, a partire dalla prossima settimana, viaggeranno le nuove carrozze Intercity».

«Si tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio – prosegue Dieni –, di un importante risultato raggiunto grazie al mio personale impegno di questi anni e, da ultimo, alla determinazione di questo governo e del ministro Toninelli. Il Pd ed Enza Bruno Bossio, di cui non si conoscono le battaglie condotte in questi anni a favore della mobilità calabrese, ignorano consapevolmente questa verità nel tentativo di abbindolare gli allocchi e di avere un insperato ritorno in occasione delle prossime consultazioni elettorali. È una scommessa vana, dal momento che le campagne condotte dal Movimento a favore delle ferrovie joniche sono agli atti, a differenza di quelle del Pd e, in particolare, di Enza Bruno Bossio».

«La politica è servizio e non autocelebrazione, ma – aggiunge la deputata del Movimento – non possiamo permettere che le forze politiche responsabili del disastro dei trasporti calabresi aguzzino l'ingegno per tentare di stravolgere la verità delle cose. È, perciò, il caso di ricordare alla finta smemorata del Pd le battaglie da me personalmente condotte per l'attivazione del servizio Intercity, per mezzo di solleciti corrisposti direttamente ai vertici di Trenitalia e, nella fattispecie, all'allora amministratore delegato Morgante; gli atti parlamentari volti alla istituzione dei treni a lunga percorrenza per le principali città d'Italia; gli appelli all'ex ministro Delrio affinché si prodigasse per rendere le tratte più moderne ed efficienti; le interrogazioni e le interpellanze parlamentari; gli incontri al ministero e con il management di Ferrovie; e, infine, i recenti ringraziamenti da me ricevuti da parte del comitato dei passeggeri della fascia jonica, che solo oggi possono affermare con certezza di aver tagliato un traguardo per molti anni ritenuto irraggiungibile».



«È dunque opportuno rammentare – sottolinea ancora Dieni – come in pochi mesi l'attuale governo sia riuscito a conseguire importanti risultati per la mobilità dei calabresi, potenziando la linea jonica e incrementando i voli dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, anche questo un successo su cui il Pd, maldestramente, ha tentato di mettere il cappello».

«A favore del Movimento – conclude la deputata 5 stelle – parlano gli atti e i fatti; contro il Pd e i suoi rappresentanti c'è invece l'evidenza del nulla che sono riusciti a realizzare in cinque lunghi anni di governo. Enza Bruno Bossio dovrebbe avere almeno il coraggio di tacere come ha taciuto durante tutto il periodo in cui è stata al potere con i suoi compagni di partito».