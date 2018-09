Medici, lo Smi manifesta a Roma. Siclari: "Presto audizione in commissione Senato"

«Sono qui con voi per annunciarvi che presto sarete uditi in Commissione Igiene e Sanità e in quella sede accoglieremo le vostre legittime istanze».

Il senatore Marco Siclari capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità è sceso in piazza accanto al sindacato Smi che oggi ha manifestato per dire basta alla precarietà. Come reso noto sulla pagina Fb "Marco Siclari Senato" il forzista ha sostenuto, da collega e da senatore, le richieste del sindacato nella consapevolezza che portando il problema nelle sedi opportune si riuscirà ad affrontarlo concretamente.

