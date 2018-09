"Il cerchio dell'immagine" presenta la nuova edizione delle lezioni dei corsi base di fotografia tenuti da Corsobasedifotografia.it

L'associazione culturale Il cerchio dell'immagine è lieta di comunicare l'incontro di presentazione della nuova edizione delle lezioni dei corsi base di fotografia tenuti da Corsobasedifotografia.it nel mese di ottobre p.v.

L'incontro è completamente gratuito ed aperto a tutti.

Gli appuntamenti con Corsobasedifotografia.it sono a: Vibo Valentia dal 1 ottobre 2018; Catanzaro Lido dal 1 ottobre 2018; San Marco Argentano (CS) dal 1 ottobre 2018; Taurianova (RC) dal 2 ottobre 2018; Fossato Serralta (CZ) dal 2 ottobre 2018; Lamezia Terme (CZ) dal 3 ottobre 2018; Siderno (RC) dal 3 ottobre 2018; Cosenza dal 3 ottobre 2018; Reggio Calabria dal 3 ottobre 2018; Acquedolci (ME) dal 3 ottobre 2018; Amantea (CS) dal 5 ottobre 2018; Stilo (RC) dal 5 ottobre 2018.

Da 10 anni Corsobasedifotografia.it propone uno standard vincente in decine di città diverse. Il percorso permette: di imparare la tecnica divertendosi, partendo dall'abc della fotografia; accrescere le proprie competenze; realizzare le foto sempre sognate; essere seguiti da fotografi professionisti, entrare a far parte di una nuova community ricca di persone con le quali condividere la propria passione per la fotografia.