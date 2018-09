Ottavo Forum Nazionale dei Club Giovani Soci delle BCC: Giovani BCC Mediocrati protagonisti del Forum

A Trieste si è concluso l'Ottavo Forum Nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo, dal titolo "EconoMia. Spunti e appunti di finanza cooperativa".

L'evento ha visto la partecipazione di circa 270 giovani soci in rappresentanza di oltre 50 BCC italiane.

Tra i protagonisti della tre giorni anche i giovani soci della BCC Mediocrati, Michele Leonetti, Domenico De Marco ed Emilio Bisignano. Quest'ultimo, in qualità di Portavoce Nazionale, ha tenuto un intervento di chiusura dei lavori assembleari, dando risalto alle proposte fatte. Dai giovani, insieme ai risultati del bilancio sociale nazionale, presentato per la prima volta, e di cui il Club della Bcc Mediocrati è pioniere, arriva la richiesta ufficiale di un riconoscimento formale, nazionale ed organico nei suoi nuovi assetti associativi.

"Noi giovani soci Bcc Mediocrati", ha aggiunto Emilio Bisignano, "viviamo un'esperienza formativa e diamo un fattivo contributo alla vita associativa della nostra banca; così la proposta nazionale mira a far diventare le buone pratiche come quella di Mediocrati, non una eccezione di buona qualità, ma regola per tutti".