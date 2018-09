Servizio Civile, 11 posti disponibili presso l'Inac-Cia

Sono aperte le iscrizioni presso le sedi provinciali dell'INAC-CIA della Calabria fino alle ore 18:00 del 28 settembre 2018 per presentare le domande di partecipazione al bando del Servizio Civile Nazionale approvato dal Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale per il progetto promosso dal patronato Inac della Cia della Calabria denominato "Anziani protagonisti" che prevede 11 posti disponibili per giovani volontari per 12 mesi presso la sedi regionale e provinciali dell'Inac.

Il progetto, rivolto alle persone anziane prevede la promozione dei loro diritti e la loro tutela, soprattutto per quelli a mobilità ridotta. L'obiettivo specifico del progetto sarà il miglioramento delle informazioni e un conseguente aumento dell'accesso ai servizi sociali e assistenziali sui territori per gli anziani. Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di partecipazione si possono consultare direttamente sui siti dell'INAC – sezione servizio civile – bando volontari 2018, del dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale oppure direttamente presso la sede Regionale e le sedi provinciali dell'INAC-CIA.

Sedi Inac Calabria: - Sede Regionale - Via U. Boccioni 61, Sant'Eufemia di Lamezia Terme - Tel. 0968 411152 - Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Catanzaro - Sede provinciale via V. Pugliese, 4- 88100 Catanzaro – Tel.0961 709015 - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Cosenza - Sede provinciale viale Trieste 53/A 87100 CS -Tel. 0984 22348 - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- Reggio Calabria sede provinciale via Argine destro Calopinace, 1/p 89127 Reggio Calabria - tel.0965 29013 - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Crotone Sede provinciale via Giuseppe di Vittorio 88900 Crotone - Centro "Il Granaio" scala B secondo piano - Tel. 0962 25703 - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Vibo Valentia. sede provinciale via Corrado Alvaro,20 - 89900 Vibo Valentia - Tel.0963 45664 - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.