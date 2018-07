“Democratici i & Socialisti” sbarca in Calabria

"È forte il bisogno di invertire la tendenza nella politica calabrese e nel centrosinistra, come è forte l'esigenza di rinnovamento della classe politica sempre più incapace di rappresentare le esigenze dei calabresi. È con questo spirito che subito dopo l'estate inizierà l'attività sul territorio dell'Associazione che vede in Tommaso Nannicini il punto di riferimento in parlamento". È quanto si legge in una nota diramata dai promotori di "Democratici & socialisti" sparsi su tutto il territorio calabrese. Tra essi: Giuseppe Aiello, Gianpaolo Alioto, Angelo Bruno, Valeria Capalbo, Francesca Chinigò, Gianfranco Gagliardi, Francesco Meringolo, Salvatore Nigro.

Dettagli Creato Venerdì, 20 Luglio 2018 20:03