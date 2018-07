Nel solco dell'attività di cooperazione già tracciato nell'anno precedente, la Fai Cisl Calabria, in collaborazione con il Coordinamento Donne Cisl e l'Anteas regionale, ha organizzato anche quest'anno l'iniziativa regionale "Chef per la Solidarietà".

L'evento si svolgerà domani 21 luglio alle 11.00, a Camigliatello Silano, località montana in provincia di Cosenza, nella struttura alberghiera "Hotel Camigliatello", che ha concesso l'utilizzo della cucina, delle attrezzature e della sala a titolo gratuito per lo svolgimento dell'iniziativa.

Gli aspiranti cuochi, delegati e dirigenti sindacali, si cimenteranno in una gara culinaria volta a decretare i migliori piatti realizzati con l'utilizzo di materie prime e prodotti tipici provenienti dalla filiera agroalimentare del territorio calabrese.

Alla giuria, che avrà il compito di giudicare i piatti stilando una classifica generale e una di categoria, prenderanno parte in questa edizione anche il Segretario Generale della Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota, e il Presidente della Fondazione Studi e Ricerche della Fai Cisl, Vincenzo Conso.

L'evento, organizzato con finalità solidali, si aprirà con la visita della casa famiglia per disabili "La casa di San Biagio", a Camigliatello Silano, e con la successiva consegna di prodotti alimentari.

"Un modo per promuovere la cultura della condivisione e dell'aiuto alle persone vulnerabili, che vivono momenti di difficoltà, nonché un'occasione per valorizzare i prodotti enogastronomici del Made in Calabria", afferma Michele Sapia, Segretario generale della Fai Cisl Calabria. "Un'opportunità importante e concreta – commenta Onofrio Rota – per coniugare solidarietà, sostegno alle aree interne e promozione delle eccellenze del comparto agroalimentare calabrese, in una regione caratterizzata da un contesto sociale e occupazionale complesso e difficile. Una gran bella iniziativa".