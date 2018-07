La giunta regionale si riunisce: ecco i provvedimenti deliberati

La Giunta regionale, che si è riunita oggi nella sede della Cittadella a Catanzaro, presieduta dal presidente Mario Oliverio, ha deliberato una serie di provvedimenti importanti tra cui il "Piano investimenti destinati al rinnovo del parco automobilistico per il trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al Decreto ministeriale n. 25 del 23/01/2017". La delibera, proposta dall'assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno, definisce l'utilizzo di risorse pari a 4,7 Mln di euro (oltre cofinanziamento) riservandole all'acquisto di 25 autobus urbani.

Su indicazione dell'assessore all'ambiente Antonella Rizzo è stato approvato lo statuto dell'Ente per i Parchi marini regionali. "In seguito all'acquisto del parere della prima commissione consiliare competente – dichiara l'assessore Rizzo - la Giunta ha adottato definitivamente lo statuto dell'Ente. Questo atto consentirà di convocare immediatamente il Comitato d'indirizzo e quindi i sindaci dei relativi territori al fine di programmare gli obiettivi da raggiungere in questo anno".

In materia di bilancio, su proposta dell'assessore Mariateresa Fragomeni,l'Esecutivo ha deliberatouna serie di variazioni di bilancio riguardanti le politiche attive per i tirocini rivolti agli Enti pubblici e anche la restituzione delle somme trasferite dalla Regione per il versamento alle strutture socio-assistenziali da parte dei Comuni capofila degli Ambiti territoriali intercomunali.