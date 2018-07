Regione, bando Internazionalizzazione 2018: al via la presentazione delle domande

Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive comunica che, a partire da oggi 19 Luglio 2018 alle ore 12, è attiva la piattaforma per l'inoltro delle domande relative all' Avviso" Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI".

La data di chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze di partecipazione sarà stabilita dal Dipartimento competente in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Si informa che, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria", le domande di intervento finanziario non potranno essere inviate a decorrere dal giorno 1 agosto 2018 e fino al giorno 31 agosto (compreso). Si informa, tuttavia, che nel suddetto periodo sarà consentito l'utilizzo della piattaforma informatica, della relativa modulistica e del caricamento dei dati a sistema, con esclusione quindi del solo invio. Le domande potranno essere inviate mediante procedura telematica a decorrere dal giorno lunedì 3 settembre, ore 12:00.

Per accedere alla piattaforma è necessario collegarsi sul portale Calabria Europa, alla pagina dedicata all'avviso correlata a questa news.

Bando: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/364/index.html