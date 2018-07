Scalzo: “Elezione di Guerini alla guida del Copasir giusto scelta migliore”

"L'elezione di Lorenzo Guerini alla guida del Copasir è stata la migliore scelta e rappresenta il giusto riconoscimento delle qualità di una personalità politica di primo piano in Italia". E' quanto afferma Antonio Scalzo, consigliere regionale della Calabria del neo gruppo "Moderati per la Calabria", che prosegue: "Guerini esprime doti indiscusse ed ampiamente apprezzate di autorevolezza, equilibrio e moderazione, indispensabili per guidare un organismo parlamentare delicato come il Copasir. La complessità e la rilevanza strategica delle materie al centro del lavoro del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica imponevano la designazione di una figura di garanzia, dotata di esperienza, senso delle istituzioni e cultura politica per far fronte alla particolare importanza del lavoro che si accinge a coordinare. E' dunque un motivo di grande soddisfazione, per chi si riconosce negli ideali politici moderati e democratici di Guerini, vederlo al vertice del Copasir. Soddisfazione che è doppia dal momento che del Comitato è entrato a far parte anche l'amico Ernesto Magorno, senatore calabrese il cui impegno e la cui esperienza politica ed istituzionale certamente contribuiranno alla migliore riuscita del lavoro del Copasir e, pertanto, alla tutela degli interessi più importanti dello Stato".

Dettagli Creato Mercoledì, 18 Luglio 2018 18:58