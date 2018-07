In Calabria cala il numero delle piste ciclabili

In Calabria tra il 2011 e il 2016 la lunghezza delle piste ciclabili nei capoluoghi di provincia è passata da 30,9 km a 25,4 chilometri, con un calo del 17,8%. É quanto risulta da un'elaborazione del Centro Studi Continental su dati Istat. Cosenza é il comune con le piste ciclabili più lunghe (9,5 chilometri nel 2016, con una diminuzione però del 36,7% rispetto al 2011). Seguono Catanzaro (7,4 chilometri), Crotone (6 chilometri), Reggio Calabria (1,5 chilometri) e Vibo Valentia (un chilometro), città nelle quali il dato non ha subito variazioni rispetto al 2011. Il dato della Calabria è in controtendenza rispetto a quello nazionale. In Italia infatti dal 2011 al 2016 la lunghezza delle piste ciclabili nei capoluoghi di provincia è passata da 3.592,2 chilometri a 4.370,1 chilometri, con un aumento del 21,7%.

