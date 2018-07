Associazione "Basta vittime sulle statale 106": "Dopo 17 anni concluso oggi l'Iter procedurale per l'ammodernamento"

L'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" comunica con gioia ed estrema soddisfazione "che oggi la Corte dei Conti ha provveduto alla registrazione della Delibera CIPE numero 3 del 28 febbraio 2018. La Delibera sarà pubblicata nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale determinando di fatto la conclusione definitiva dell'iter procedurale per l'ammodernamento della S.S.106 da Sibari a Roseto Capo Spulico.

Per l'avvio dei lavori la Calabria ha dovuto attendere 17 anni, due Delibere CIPE approvate: la numero 41 del 10 agosto 2016 che determina l'approvazione del Megalotto 3 da Sibari a Trebisacce e la numero 3 del 28 febbraio che determina l'approvazione del Megalotto 3 da Trebisacce a Roseto Capo Spulico".

"Oggi lo Stato italiano inizia a porre fine ad una grande ingiustizia, ad una vergognosa disuguaglianza, determinando l'ammodernamento della Strada Statale 106 tanto atteso in Calabria per un tratto di 38 Chilometri che collegherà Taranto fino a Sibari.

Oggi lo Stato italiano determina l'ingresso in Calabria della Nuova S.S.106 ammodernata.

Oggi lo Stato italiano inizia a dare una risposta alle tante, troppe Famiglie che hanno perso i loro cari sulla famigerata e tristemente nota "strada della morte"

Oggi lo Stato italiano decide di onorare la memoria delle tante, troppe vittime della Strada Statale 106 in Calabria con un atto formale che sancisce la fine dell'iter procedurale e burocratico dell'ammodernamento del Megalotto 3 ed al contempo determina l'inizio delle procedure per la pubblicazione della Delibera numero 3 del 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale e, quindi, poi l'avvio immediato dei cantieri per la realizzazione dell'Opera".