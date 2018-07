Si è riunita oggi la commissione regionale per il congresso, alla presenza dei segretari di federazione, per una discussione a tutto campo su temi e tempi della stagione congressuale ufficialmente aperta dall'assemblea nazionale del Pd, nella riunione dello scorso 7 luglio a Roma.

La commissione ha deciso di trasferire il confronto all'interno della direzione regionale del partito che sarà convocata così come proposto oggi dalla commissione.

Alla direzione regionale si aggiungono una serie di altri appuntamenti emersi dalla discussione di oggi. In primo piano l'urgenza e la necessità di un coinvolgimento nella stagione congressuale, che si terrà in autunno , dei circoli. Alle strutture territoriali del Pd si chiederà un contributo di temi e proposte sul futuro del partito in Calabria e sulla ormai imminente selezione del nuovo gruppo dirigente.

La commissione ha anche proposto l'organizzazione - prima dell'indizione formale del congresso - di una giornata di approfondimento e studio dedicata a tre argomenti: una nuova forma partito, il progetto politico del Pd Calabria, Mezzogiorno. Il senso di questa ultima iniziativa è quello di un confronto aperto tra tutte le articolazioni e le voci del partito e i contributi che arriveranno anche dall'esterno, per gettare le fondamenta e tracciare un orizzonte della futura discussione congressuale.

