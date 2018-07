Ultimati i lavori sul Viadotto Cannavino sulla SS107 Silana Crotonese

Sono terminati oggi i lavori di impermeabilizzazione e risanamento della pavimentazione stradale del Viadotto Cannavino lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese", eseguiti da Anas mediante ditte sostitutive, dopo aver avviato le procedure di rescissione all'appaltatore precedente a seguito dei gravi ritardi e inadempienze registrati in cantiere.

L'ottimizzazione dei tempi esecutivi ha consentito di liberare il traffico sul Viadotto in anticipo rispetto alla data indicata (15 luglio), al fine di garantire la massima funzionalità di traffico.

Sono in fase di completamento le attività di progettazione dell'intervento di seconda fase, così come previsto dal 'cronoprogramma lavori', per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro.