Agricoltura, Magorno (Pd): “Nuova Pac salvaguardi le Regioni”

"La nuova PAC (Politica Agricola Comune dell'Ue), garantisca le risorse necessarie al nostro paese e salvaguardi il ruolo delle regioni per quanto riguarda lo sviluppo rurale.

Ed è proprio sul rafforzamento dello sviluppo rurale che si gioca il futuro di molte aree del nostro paese.

Occorre rivedere la proposta per la nuova Pac perché essa deve essere rafforzata in relazione alle necessità di un'agricoltura di qualità, sostenibile, sicura, in grado di affrontare le sfide di un mercato sempre più esigente e severo.

Non si può dimenticare che dietro ad ogni azienda agricola, anche la più piccola e periferica, si gioca il futuro di tanti agricoltori, ai quali va garantito un reddito adeguato.

Chiederò che la Commissione agricoltura del Senato, faccia un approfondimento sui temi legati alla Pac e sulla necessità di coordinare le azioni di intervento a sostegno della agricoltura italiana."

Lo dichiara il Senatore Pd, Segretario della Commissione Agricoltura, Ernesto Magorno.