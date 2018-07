"Leggo le agenzie Ansa battute in queste ore riguardo i festeggiamenti dell'onorevole Di Maio, davanti alla Camera dei Deputati, per la riduzione dei vitalizi agli ex parlamentari ottenuta grazie all'applicazione del metodo contributivo.

Devo rilevare che per ritardi non dovuti ai firmatari della norma, nè al

gruppo di lavoro nominato dal Presidente Irto, la normativa regionale calabrese avente il medesimo oggetto è ancora ferma in prima commissione.

Ho chiesto ed ottenuto dal Presidente Franco Sergio che alla prossima commissione, calendarizzata per il 18 Luglio prossimo, la norma sulla riduzione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali calabresi, che calcolerà i vitalizi con il metodo contributivo, sarà finalmente rimessa all'ordine del giorno.

Voglio ringraziare l'on. Giovanni Nucera che si sta impegnando strenuamente in questa battaglia di civiltà così come gli on. Greco e Tallini, che tanto si stanno spendendo per il raggiungimento del risultato, nonché il Presidente Franco Sergio che, resistendo a forti pressioni, ha deciso di far proseguire l'iter che porterà all'approvazione della norma anche in Calabria.

Potevamo essere per una volta i primi invece, per meri interessi di bottega, approveremo la norma in seconda battuta rispetto al parlamento italiano. Tuttavia resta la soddisfazione di essere stati lungimiranti e dalla parte giusta". Lo afferma il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea.