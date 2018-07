Nasce “Di terra e di vino”: al via il festival itinerante firmato Rosso Calabria

Il territorio è il tema portante dell'evento promosso dalla Regione, nelle sue declinazioni culturali ed enogastronomiche più rappresentative e storiche.

Il Cirò, con il suo vitigno "Gaglioppo" è stato inserito nella classifica dei "12 vini che vale la pena di scoprire" del New York Times. L'autore della classifica, Eric Asimov, afferma che l'uva "può produrre rossi sfarzosamente rustici", con aromi di rose e fumé e tannini griffati". Il celebre vino che ha portato la Calabria a distinguersi nello scenario internazionale, sarà il filo conduttore di un racconto enoturistico articolato in diversi momenti di approfondimento e conoscenza della cultura e del paesaggio.

Questa vetrina del "Made in Calabria" si inserisce nell'ampio progetto regionale di sviluppo sinergico tra settore turistico e produttivo in vista della crescita del segmento del turismo esperienziale. «La Calabria ha tutte le carte in regola per proporsi al turismo slow e ai viaggiatori. – spiega il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio -. Il patrimonio agroalimentare che ci contraddistingue, la ricchezza dei paesaggi, i borghi, le nostre coste, il sapere culinario che è stato studiato da Ancel Keys per formulare La Dieta Mediterranea, la millenaria cultura vinicola e olivicola. Stiamo lavorando per renderli tasselli complementari di una proposta variegata di turismo valida tutto l'anno. In questi ultimi anni le risorse, il know how e le strategie messe in campo dalla Regione, stanno trasformando la condizione di ritardo in un punto di forza. Il brand Rosso Calabria si inserisce in questo piano di crescita ed è stato formulato proprio per accendere i riflettori su un territorio che ha tanto da raccontare e offrire».

L'intera giornata di sabato 14 luglio sarà focalizzata sul nuovo progetto di percorso enogastronomico promosso dall'Enoteca regionale e sulle iniziative di scoperta del territorio e dei suoi vini, dai tasting al trekking sulle vigne, a cura delle cantine 'A Vita, Baroni Capoano, Brigante, Cantine Greco, Cataldo Calabretta, Ceraudo, Cote di Franze, Dell'Aquila, Fezzigna, Ippolito 1845, La Pizzuta del Principe, Librandi, Salvatore Caparra, Scala Cantina e vigneti, Senatore vini, Sergio Arcuri, Tenuta del Conte, Vulcano.

La Casa del Vino di Cirò invece ospiterà degustazioni guidate da esperti e critici del vino: 'La Costa Crotonese terra dei Rosati'; 'I Rossi del consorzio Cirò e Melissa'; ' I vitigni a bacca bianca del Crotonese'. Al calare del sole prenderà vita la grande festa nel borgo di Cirò con concerto e banchi d'assaggio dei vini di tutti i territori regionali abbinati ai prodotti calabresi Dop e Igp . La due giorni di Rosso Calabria accoglierà anche la stampa di settore nazionale e internazionale con un press tour dedicato.

Le testate partecipanti: Intravino, Winenews, Gambero Rosso, Natura delle Cose, Possibilia Editore, Il Mattino, Porthos, GQ, James Magazine, La Repubblica Sapori, Internet Gourmet, Identità Golose, Go Wine e la testata tedesca Weinwirtschaft.