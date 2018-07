Il presidente della regione Mario Oliverio ha ricevuto, oggi, nella sede della Cittadella a Catanzaro, i rappresentanti delle Società di calcio professionistiche calabresi.

"È la prima volta che tutte le Società professionistiche della Calabria sono sedute allo stesso tavolo con la Regione". Lo hanno ribadito, ringraziando Oliverio per averlo reso possibile, i presidenti del Catanzaro calcio, Floriano Noto, della F.C. Crotone, Gianni Vrenna, del Cosenza calcio, Eugenio Guarascio, Reggina calcio, Mimmo Pratico, del'Us Vibonese calcio, Giuseppe Caffo, Rende Calcio, Fabio Coscarella, che durante la riunione hanno sottoposto il "Progetto Calabria calcistica" che contiene una serie di tematiche da sviluppare nel campo del sociale e del marketing territoriale, con campi estivi anche in Sila, da realizzare con il marchio Regione Calabria.

Presente all'incontro anche il consulente della regione per lo sport Pino Abate.

Il presidente Oliverio ha parlato dello sport come "veicolo formidabile dal punto di vista della valorizzazione delle peculiarità della regione. Insieme – ha detto - dobbiamo trovare gli strumenti per superare i limiti legislativi che ci impediscono di sostenere economicamente le Società sportive. Costituiamo – ha proposto - un gruppo di tecnici della Regione e delle vostre Società per studiare forme che possano diventare anche un'opportunità per la nostra Regione". Il presidente ha poi ricordato che a breve sarà pubblicato il bando sull'impiantistica sportiva per la prima volta aperto anche alle Società. "Anche questo – ha detto – è un impegno concreto verso lo sport che deve vivere prima di tutto di competizione sana per contribuire cambiare la Calabria anche in termini d'immagine".