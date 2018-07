Politiche attive per il lavoro: incontro Regione-Sindacati

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha convocato i rappresentanti sindacali per informare sullo stato dell'arte del percorso di quantificazione delle risorse per l'avvio delle nuove iniziative di politiche attive per il 2018.

In seguito ad un incontro al Ministero del lavoro e all'Inps nazionale con l'assessore regionale al lavoro Angela Robbe si è verificato che ad oggi sono già accertati e saranno disponibili al 30 luglio prossimo 11 milioni di euro. L'Inps ha comunicato che, entro il 30 settembre, si completeranno le verifiche necessarie a definire l'entità complessiva delle risorse disponibili.

Pertanto, difronte alla necessità di avviare prima possibile i tirocini nei Comuni e nelle imprese, si è deciso di chiedere all'Inps un'accelerazione dei tempi per consentire l'avvio dei progetti presentati.

Alla riunione, che si è svolta oggi pomeriggio nella sede della Cittadella regionale, hanno partecipato anche il dirigente regionale del Dipartimento lavoro Fortunato Varone e il dirigente del settore Roberto Cosentino.

Per i sindacati erano presenti: Gianvincenzo Benito Petrassi, segretario generale Calabria Uil Temp, Daniele Carchidi, segretario regionale Cgil Calabria, Antonio Cimino, segretario generale Nidil Cgil Calabria, Enzo Musolino, segretario regionale Cisl Calabria e Agnese Barbieri in rappresentanza dei tirocinanti dei Comuni.

Il presidente Mario Oliverio ha incontrato, con l'assessore al Lavoro Angela Robbe, i sindacati CSA, Cisal, Confial, rappresentati rispettivamente da Patrizia Curcio, segretaria del dipartimento nazionale precari e politiche del lavoro CSA-Tirocinanti, Benedetto Di Iacovo, coordinatore segreteria nazionale e Gianluca Persico, delegato regionale Cisal, presente il dirigente del Settore Lavoro Roberto Cosentino.

La riunione del pomeriggio in Cittadella regionale, la seconda della stessa giornata con le organizzazioni sindacali, è servita ad informare sullo stato attuale del percorso di quantificazione delle risorse per l'avvio delle nuove iniziative di politiche attive per il 2018.

Le organizzazioni sindacali, ognuna per sua parte, si sono impegnate a sollecitare il Ministero del Lavoro e l'Inps nella direzione indicata nella riunione tenuta presso la Regione.