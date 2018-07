Sconto di Bluferries per i calabresi che si curano in Sicilia, il Codacons: “Incredibile che si invitino i malati a recarsi fuori regione”

"Sul fatto che la sanità calabrese non vivesse un momento particolarmente fortunato, non vi erano molti dubbi. Ma che si giungesse finanche a stipulare un protocollo d'intesa per "invogliare" i Calabresi a recarsi in Sicilia per poter ricevere cure sanitarie rappresenta un paradosso". Lo afferma Francesco Di Lieto del Codacons: "La cartina di tornasole dello stato in cui versa la sanità nella nostra regione.

Il Codacons ritiene incomprensibile il protocollo d'intesa siglato dalla città Metropolitana di Reggio Calabria e l'assessorato per la Salute della Regione Siciliana, finalizzato a spingere i Calabresi a recarsi oltre lo stretto.

Il turismo sanitario comporta costi enormi non solo per chi è costretto a recarsi lontano dalla propria terra (e dai propri cari) per curarsi, ma anche per le casse regionali.

Per questo motivo appare bizzarra la scelta di "invitare" i Calabresi a varcare lo stretto per ricevere assistenza sanitaria.

Se la politica ha davvero a cuore le sorti dei malati Calabresi - conclude Di Lieto - l'unico modo di dimostrarlo è mettere giù le mani dalla sanità".

Dettagli Creato Sabato, 07 Luglio 2018 18:06