Due nuovi prefetti per Cosenza e Vibo Valentia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un ampio movimento di prefetti. "E' la testimonianza - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini - dell'attenzione al territorio che intendo mantenere e rafforzare in questo mio mandato". "L'obiettivo - ha aggiunto - è di affiancare le amministrazioni locali e i sindaci, rispondendo alle più diverse istanze di sicurezza e legalità delle comunità locali. Questo il senso delle nomine e degli spostamenti di oggi".

Per quanto riguarda la Calabria questi i movimenti decisi dal Cdm: a Cosenza arriva Paola Galeone e a Vibo Valentia Giuseppe Gualtieri.

"La nomina di Giuseppe Gualtieri a prefetto di Vibo Valentia è il segnale che lo Stato vuole combattere con tutte le proprie forze, e con i suoi servitori più efficaci, la criminalità organizzata". Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo. "La scelta del Consiglio dei Ministri non poteva essere migliore", ha aggiunto Abramo sottolineando "l'orgoglio, da catanzarese, che un nostro concittadino continui a ricevere incarichi di prestigio come rappresentante dello Stato. L'incarico da prefetto di Vibo Valentia è solo l'ultima, scintillante medaglia da appuntare sul petto di questo valoroso poliziotto che ha avuto il merito assoluto di aver guidato, da capo della Mobile di Palermo, la cattura del superlatitante Bernardo Provenzano. In un territorio difficile, spesso scenario di fatti criminali inquietanti, Gualtieri saprà senz'altro essere il punto di riferimento nella lotta dello Stato alla criminalità organizzata. Al Prefetto rivolgo gli auguri di buon lavoro a nome di tutti i catanzaresi".

"La nomina del catanzarese Giuseppe Gualtieri a Prefetto di Vibo Valentia è una notizia che mi rende estremamente felice.

In una terra martoriata come quella del Vibonese, in cui alla presenza drammatica di una criminalità organizzata sanguinaria e pervasiva si aggiungono continue emergenze sociali legate alla mancanza di lavoro, alla difficoltà che vivono le realtà imprenditoriali del territorio, alla crisi finanziaria degli enti locali, Gualtieri rappresenta una ferma e concreta presenza dello Stato. Con la sua professionalità, la sua esperienza e le sue qualità sono certa che riuscirà ad essere un solido punto di riferimento e a dare risposte alle richieste di sicurezza, di legalità e di tenuta sociale. Vibo ha già conosciuto le qualità di Gualtieri durante il suo servizio per la Scuola allievi agenti e nella Squadra Mobile. Il nuovo prefetto vanta un lungo e prestigioso curriculum nella Polizia che gli ha permesso di conoscere a fondo il fenomeno mafioso non solo in Sicilia con la cattura di Bernardo Provenzano e numerose attività investigative di successo, ma dapprima sul territorio calabrese con diversi incarichi nei reparti investigativi anticrimine. In attesa di incontrarlo personalmente dopo il suo insediamento, gli rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro". Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro.