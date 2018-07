“L’Espresso” pubblica inchiesta su presunti legami tra Lega e ‘ndrangheta

L'Espresso in edicola domenica pubblica un'inchiesta sulla Lega a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove è stato eletto senatore Matteo Salvini e il Carroccio ha superato la doppia cifra. Il paese calabrese, scrive il settimanale in una nota, 'è feudo di potenti famiglie di 'ndrangheta e simbolo dello sfruttamento dei braccianti africani nei campi'. L'exploit leghista, scrive L'Espresso, è stato possibile 'grazie al responsabile della sezione locale Vincenzo Gioffrè' che, candidato non eletto alla Camera, 'è stato uno degli organizzatori della festa-comizio post elettorale con Salvini ospite d'onore nel liceo del paese'. Secondo il settimanale, Gioffrè, 'per oltre 10 anni ha avuto rapporti d'affari con uomini sospettati di essere contigui ai clan locali. Classe '81, a soli 19 anni ha fondato una cooperativa agricola con un personaggio legato al clan Pesce, marchio doc della 'ndrangheta, con ramificazioni nel Nord Italia e in Europa - si legge nella nota de L'Espresso - e leader nel narcotraffico internazionale. Secondo alcuni atti giudiziari, il partner d'affari di Gioffrè è stato tra gli armieri della cosca. Nel 2012 fu indagato dalla procura antimafia di Reggio Calabria per favoreggiamento della 'ndrina rosarnese, tuttavia quel filone non ha avuto finora uno sbocco processuale'. Gioffrè, prosegue il settimanale, 'risulta tra i fondatori di una seconda azienda, un consorzio di produttori agricoli. Tra gli azionisti, indicano i documenti societari, ci sono due uomini che l'antimafia collega direttamente alla famiglia Bellocco, alleata del clan Pesce'. L'attuale segretario leghista di Rosarno ha aderito al Carroccio nel 2016 dopo aver lasciato Fratelli d'Italia. 'Il primo a dargli il benvenuto ufficiale è stato Domenico Furgiuele, responsabile regionale del partito e, dal 4 marzo, deputato', scrive il settimanale, secondo il quale il suocero di Furgiuele 'è in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso e ha i beni sotto sequestro su richiesta dell'Antimafia: per i giudici di primo grado, è contiguo alle cosche di Lamezia'. L'Espresso aggiunge che 'nel congelamento del patrimonio societario e immobiliare è finita anche la moglie del deputato calabrese' alla quale il tribunale 'ha sequestrato un immobile e una società'.

Intanto, la Lega ha già querelato il gruppo espresso e tutti quelli che hanno associato al nome di Salvini la 'ndrangheta, la mafia e la camorra. E continuerà con questa linea anche nella circostanza del servizio annunciato dall'Espresso che sarà in edicola domenica. E' quanto scritto in una nota del partito che fa riferimento al servizio anticipato dall'Espresso. "Martedì mattina sarò a Palmi - dice poi Matteo Salvini - proprio per testimoniare la vicinanza mia personale, del Governo e della Lega ai cittadini perbene contro ogni mafia inaugurando un nuovo commissariato di Polizia in un immobile sequestrato alla 'ndrangheta" (Ansa)