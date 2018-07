"La Cgil Calabria aderisce all'appello alla solidarietà e umanità lanciato da Libera, con l'invito a indossare domani, sabato 7 luglio, un indumento di colore rosso per fermare, simbolicamente, l'emorragia di umanità, che sta dimostrando il governo italiano e l'Europa nell'affrontare ed esaminare la questione dell'immigrazione". É quanto si afferma in un comunicato della segreteria della Cgil calabrese. "Rosso - si aggiunge nella nota - è il colore delle magliette e dei vestiti indossati dai piccoli migranti che tentano la fortuna con le traversate nel Mediterraneo, i cui corpi troppe volte vengono restituiti dal mare dopo i naufragi. Il rosso è scelto dalle madri nella speranza che, in caso di naufragio, quel colore richiami l'attenzione dei soccorritori. Mentre cinismo e una deriva xenofoba, antitesi di un'Europa moderna, libera e uguale, rendono sempre più complicati, a volte impossibili, quei soccorsi in cui madri disperate sperano per garantire un futuro ai loro bambini. Restiamo umani". (Ansa)

