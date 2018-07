Regione, bandi FRIF e FOI: differimento termini avvio sportello telematico

La Regione informa che, "a seguito del breve differimento dell'avvio dello sportello operativo disposto dall'Amministrazione regionale, le domande di intervento finanziario (Fondo Regionale per l'Ingegneria Finanziaria (FRIF) e Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI), potranno essere inviate mediante procedura telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 17 luglio 2018.

In allegato sono disponibili il Regolamento Operativo e gli allegati A) e B), nella nuova versione a seguito di lievi modifiche/integrazioni deliberate dal Comitato degli Investimenti, nonché l'allegato C) rimasto invariato.

La modulistica disponibile è sin da subito utilizzabile ai fini della compilazione delle domande di intervento finanziario".

Link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/361/index.html