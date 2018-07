'Ndrangheta in Piemonte, processo "San Michele": Cassazione respinge ricorso imputati

La Cassazione ha respinto i ricorsi di otto imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel processo 'San Michele' sulla presenza della 'ndrangheta in Piemonte. La pena più alta inflitta dalla Corte d'appello di Torino, nel giugno del 2017, era stata a 7 anni di reclusione e riguardava Angelo Greco, indicato dagli inquirenti come un personaggio di spicco della propaggine torinese della cosca Greco di San Mauro Marchesato. L'inchiesta 'San Michele' si è concentrata anche sulle infiltrazioni nel settore degli appalti pubblici. Uno degli episodi riguardava un tentativo di ottenere lavori legati al Tav in Valle di Susa.

