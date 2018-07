"Al nuovo segretario nazionale dell'Anaao Assomed, l'associazione dei medici e dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, il collega Carlo Palermo, calabrese di nascita, formulo i miei complimenti per l'elezione ed il mio 'in bocca al lupo' per il lavoro che attende lui ed i componenti dalla direzione nazionale". Ad affermarlo Massimo Misiti, Portavoce alla Camera dei Deputati M5S.

"Se è vero, com'è vero, che il lavoro delle associazioni è fondamentale per favorire una partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo culturale e sociale della comunità tutta, questo ruolo è, ove possibile, ancora più pregnante in ambiti particolari, qual è quello medico. E se questo vale in linea generale, diventa ancora più importante pensando alla sanità calabrese, alla condizione disastrosa in cui essa versa".

E conclude: "Da calabrese a calabrese, da medico a medico, da parlamentare di Governo mi permetto di offrire la più piena collaborazione al segretario Palermo, anche per poter godere di un suo contributo in quella che si preannuncia una vera e propria, ma non impossibile, impresa da realizzare in Calabria: ridare dignità alla sanità della regione Calabria e, di conseguenza, ai cittadini, ai pazienti, ai malati calabresi".