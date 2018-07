Migranti, Furgiuele (Lega): "Niente hotspot a Corigliano o Crotone"

"Gli hotspot di Corigliano e Crotone non si faranno. Queste strutture resteranno nel libro dei sogni dei non pochi aspiranti imprenditori della disperazione che già pregustavano i vantaggi di una possibile loro realizzazione". Lo afferma, in una nota, il deputato Domenico Furgiuele, segretario della Lega Salvini Premier Calabria che parla di "un'altra buona notizia assolutamente in linea con la politica della concretezza che il ministro Salvini sta attuando dal primo minuto in cui si è insediato al Viminale".

"La certezza che gli strombazzati hotspot rimarranno sulla carta dei programmi politici della sinistra - prosegue Furgiuele - costituisce un fatto di grande importanza che incrocia le esigenze di un territorio che non vuole diventare il più grande campo profughi d'Italia. Già tempo fa avevo segnalato, oltre che discusso approfonditamente, la questione ai vertici del mio partito, Segretario in primis; oggi la notizia dello stop alle infrastrutture della miseria, che ci deve rallegrare perché è un segno tangibile dell'inversione di rotta a livello internazionale che il nostro paese ha iniziato grazie all'azione di Matteo Salvini". "È davvero finita - conclude Furgiuele - la pacchia per l'imprenditoria della disperazione. Se ne facciano una ragione coloro i quali in essa avevano visto il business del futuro".