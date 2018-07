“Officina Mezzogiorno”, il 4 luglio alla Cittadella regionale l’evento voluto dall’Agenzia per la Coesione

Anche la Regione Calabria ospita l'evento di presentazione del progetto "Officina Mezzogiorno", finanziato con il PON Governance 2014-2020 e promosso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Alla Cittadella regionale domani 4 luglio, a partire dalle 9.30 presso la Sala Oro, farà tappa il ciclo di appuntamenti organizzati in collaborazione con le Regioni del Sud che hanno partecipato al progetto per discutere del ruolo della partecipazione dei territori nei processi di attuazione delle politiche di coesione e per sostenere la co-gestione partenariale degli interventi comunitari.

Officina Mezzogiorno, infatti, da circa un biennio ascolta le Regioni del Mezzogiorno e le Autorità di Gestione cercando di ampliare il confronto sulle criticità e le best practice al fine di condividere con l'amministrazione centrale metodi di lavoro validi per l'attuazione dei programmi operativi del ciclo 14-20. L'iniziativa sarà inoltre occasione per lanciare la costruzione del nuovo percorso di co-progettazione "Officine Coesione 2014-2020".

I lavori si svilupperanno attraverso numerosi interventi capaci di mettere in luce le forme di partecipazione e di valorizzazione del ruolo del partenariato realizzate dalla Regione Calabria e maturate, più in generale, su tutto il territorio.