Sud, Fico: "Vero motore di sviluppo"

"Il Sud deve rendersi pienamente conto delle sua capacita' e il Paese deve distribuire centri di interesse e, chiamiamoli, 'centri di potere' in senso buono nel mezzogiorno. Occorre fare grossi investimenti infrastrutturali in regioni come la Sicilia e la Calabria: sono terre che possono arrivare lontanissimo. Oggi dobbiamo comprendere che il Sud e' il vero motore di sviluppo del Paese". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Ragusa in visita privata. (AGI)

Dettagli Creato Venerdì, 29 Giugno 2018 20:47