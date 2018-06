Missione di studio e sperimentazione ai Laboratori Enea Trisaia (MT) per il progetto “pvcupcycling” del POR Calabria 14-20 per l’innovazione e lo sviluppo dell’azienda R.ed.el

Si è tenuto nei giorno 27-28 giugno l'incontro di matching del partenariatoR.ed.el, UnicalDiatic e Enea Trisaia del progettoPVC UpCycling" - Economia Circolare e Rifiuti Zero con "l'upcycling" degli scarti provenienti dai processi di gestione degli impianti elettrici, presso la sede Enea di Rotondella e i laboratori tecnologici della sezione "energia e materiali".Un progetto che riscuote già un grande interesse per i suoi risultati scientifici ed imprenditoriali.

"Dal "demanifacturing" con il recupero e riciclo del pvc dei cavi elettrici di impianti per l'energia al "remanufacturing" per prodotti a basso impatto ambientale, un progetto che arriva al suo terzo di attività tecnico-scientifiche e di laboratorio e che già esprime risultati importanti in termini di innovazione e filiere del riciclo delle plastiche ibridate anche con altri materiali", dichiara la prof.ssa Consuelo Nava, ricercatrice e coordinatrice del progetto, "abbiamo potuto valutare alcuni risultati sugli impatti energetici e ambientali della prima prototipazione c/o i laboratori R.ed.el e i modelli processuali di upcycling e di ecodesign c/o PmopenLabsrls e in questi due giornic/o i laboratori di Enea,un altro step illustrato dal ricercatore C.Sposato,per le indagini sulla materia prima seconda dal punto di vista chimico, e sulla la possibilità di utilizzare strumentazioni avanzate sull'avanzamento di manufacturing sulpre-prototipo, la sua capacità di riciclare la massima quantita' di rifiuto dal pvc, per innescare filiere produttive interessanti per l'azienda, al fine al raggiungimento dell'obiettivo rifiuti zero sul modello di economia circolare già avanzato".

Due giorni di intenso lavoro a cui hanno partecipato il Capo Divisione Enea Ing. G.Braccio, l' AU R.ed.el Umberto Barreca, la coordinatrice scientifica del progetto prof.ssa Consuelo Navae i responsabili scientifici e referenti del progetto Prof. G.Giordano, Prof. M.Migliore (Unical), Ing. P.De Fazio e Corradino Sposato, M.Bruna Alba (Enea Trisaia) e i giovani ricercatori Dott.ssa Alessia Marino (phdstudentUnical) e Arch. Andrea Procopio (PmopenLabsrls per le attività smart manufacturing ed ecodesign).

L'AU dell'azienda R.ed.el, Umberto Barreca, ha potuto constatare i livelli di qualificazione del partneriato scientifico e la grande possibilità del raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo per l'azienda anche per attività di ricerca e sviluppo future: "un grande interesse a poter proseguire le attività per il programma che l'azienda ha sulle attività di ricerca e sviluppo, per continuare sui temi della filiera del riciclo, per esempio con sperimentazione delle plastiche sulle malte cementizie", ha dichiarato l'imprenditore reggino.

Il prof. G.Giordano e il prof.M.Migliori dell'Unical, accordandosi con l'ing.G.Braccio e l'ing. P.De Fazio hanno potuto fornire riferimenti per l'avvio delle attività che prevedono le prossime sperimentazioni di laboratorio c/o Unical, anche con il trasferimento di alcune strumentazioni da Enea Trisaia alla sede universitaria, utili a proseguire le ricerche sotto la guida dei docenti Unical, grazie ai proficui rapporti e accordi convenzionati tra le sedi.

Le attività di rendicontazione e di sperimentazione sono state accompagnate da una maggiore conoscenza delle attività ENEA Trisaia al campus di Rotondella, visitando anche le grandi infrastrutture tecnologiche e gli impianti disponibili che lavorano sui bio prodotti, sulla trasformazione di energia da biomasse, sui materiali ad alta tecnologia per progetti nazionali ed internazionali, guidati dal Capo Divisione Ing.G.Braccio, che ha espresso un grande interesse e compiacimento per le attività in corso con il partenariato e per l'azienda reggina R.ed.el, augurandosi che tale ricerca possa continuare anche oltre il progetto Por Calabria 14-20.

Il progetto PVCUpcycling avrà un'altra occasione di disseminazione gv 5 luglio c/o la Cittadella Regionale in occasione dell'incontro programmato della Piattaforma Tematica Edilizia Sostenibile, per i progetti R&S finanziati dal Por Calabria.