«L'intelligence è il tempo del futuro perché aiuta a difendersi dalla società della disinformazione". È quanto ha affermato Mario Caligiuri in occasione della presentazione del volume "Materiali di Intelligence. Dieci anni di studi", curato insieme a Marco Valentini ed edito da Rubbettino, con la prefazione di Luciano Violante. Il testo è stato presentato da Alberto F. De Toni, rettore dell'Università di Udine e segretario generale della CRUI, alla Sala Conferenze della "Fondazione Friuli" di Udine, nell'ambito delle iniziative culturali dei "Magnifici Incontri", promosse dal locale Ateneo e che ha visto confluire per la quarta volta nella città friulana i rettori delle Università italiane. "Materiali d'Intelligence" contiene, tra gli altri, saggi dello stesso De Toni, di Giorgio Galli, Khaled Fouad Allam, Francesco Sidoti, Valeria Piacentini, Carlo Mosca, Marco Valentini, Lucio Caracciolo, Loretta Napoleoni, Nicola Gratteri, Carlo Jean e Paolo Savona. Si tratta di approcci molto diversi che confermano l'intelligence come uno dei punti di incontro privilegiati delle discipline del XXI secolo per tentare di comprendere la complessità di questo tempo.

Dettagli Creato Venerdì, 29 Giugno 2018 09:48