La Giunta regionale calabrese, su proposta del presidente Mario Oliverio ha approvato la richiesta al Governo nazionale dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali che si sono verificati su gran parte del territorio tra il 14 e il 19 giugno scorso. In particolare gli eventi hanno interessato il Reggino Tirrenico (Scilla e Bagnara Calabria) e la zona del Vibonese (Nicotera e Ioppolo). Situazioni difficili per le abbondanti precipitazioni si sono registrate anche a Catanzaro, nel Lametino e nel centro storico di Cosenza. Danni notevoli sono stati registrati anche nel settore agricolo.

Dettagli Creato Giovedì, 28 Giugno 2018 19:37